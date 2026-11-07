Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Hendek'teki yaylaları beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Hendek'teki yaylaları beyaza büründü
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji uyarılarının ardından Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi ve Çiğdem Yaylası'nda bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Aralıklarla süren yağış sonrası yayladaki kar manzarası hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı.

Sakarya genelinde etkili olan soğuk hava ve yağış yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Hendek ilçesinin 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde ve Çiğdem Yaylasında aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte yayladaki manzara hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın31

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları13

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf: Devletten büyük mafya yok

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı