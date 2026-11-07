Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Hendek'teki yaylaları beyaza büründü

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Hendek'teki yaylaları beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji uyarılarının ardından Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi ve Çiğdem Yaylası'nda bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Aralıklarla süren yağış sonrası yayladaki kar manzarası hayran bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz örtüyle kapladı.
Sakarya genelinde etkili olan soğuk hava ve yağış yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Hendek ilçesinin 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde ve Çiğdem Yaylasında aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından bölge beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte yayladaki manzara hayran bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı