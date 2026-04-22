Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde yaylalar, kar yağışının etkisi ile beyaza bürünmeye başladı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı