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Sakarya Kaynarca'da taşan dereler eski Kaynarca-Karasu yolunu ulaşıma kapattı

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Sakarya Kaynarca'da taşan dereler eski Kaynarca-Karasu yolunu ulaşıma kapattı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, eski Kaynarca-Karasu yolu ulaşıma kapandı. Büyükyanık Mahallesi'nde taşkın suları karayolunu kapladı; ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor, su tahliye çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkın sebebiyle eski Kaynarca- Karasu yolu ulaşıma kapandı.

Sakarya genelinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Kaynarca ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Büyükyanık Mahallesi'nde şiddetli yağış sebebiyle debisi yükselen dereler taştı. Taşkın sularının karayolunu kaplamasıyla birlikte bölge adeta göle döndü. Sular altında kalan eski Kaynarca-Karasu yolu, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı. Bölgede ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanırken, ekiplerin su tahliye ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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