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Sakarya Hendek'te gece yola çıkan iki yavru ayı araçların önünde koşarken kaydedildi

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Sakarya Hendek'te gece yola çıkan iki yavru ayı araçların önünde koşarken kaydedildi
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Sakarya Hendek'te Çiğdem Yaylası yolunda gece araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, yola çıkan iki yavru ayıyla karşılaştı. Aracın önünde bir süre koşan yavru ayılar virajda ağaçların arasına girerek gözden kayboldu, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, yola çıkan iki yavru ayıyla karşılaştı. Otomobilin önünde bir süre koşan sevimli ayılar, ormanlık alanda gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hendek'e bağlı Çiğdem Yaylası yolunda gece saatlerinde araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, doğanın beklenmedik bir sürpriziyle karşılaştı. Aniden yolda beliren iki yavru ayı, aracın önünde koşmaya başladı. Bir süre aracın önünde ilerleyerek adeta otomobille yarışan yavru ayılar, virajda ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görüntülerde yavru ayıların aniden yolda belirmesi, aracın önünde bir süre koşmaları ve viraja gelindiğinde önlerindeki patikadan tırmanarak ağaçların arasında gözden kaybolmaları yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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