Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Geyve'de çatı ustası eldivenle yarasa yakalayıp görüntüledi ve doğaya bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çatı tadilatı yapan bir usta, eldivenli eliyle yarasa yakaladı. Usta, cep telefonuyla kaydettiği yarasayı inceledikten sonra zarar vermeden doğaya bıraktı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çatı tadilatı yaptığı sırada eldivenli eliyle yarasa yakalayan bir usta, cep telefonuyla kaydettiği yarasayı inceledikten sonra tekrardan doğaya bıraktı.

Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında çalışma yapan çatı ustası, uygulama yaptığı esnada bir yarasayla karşılaştı. Elindeki iş eldiveniyle yarasayı zarar vermeden tutan usta, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde eldivenli elinde tuttuğu yarasayı kameraya gösteren usta, yarasayı bir süre inceledikten sonra yarasayı doğal ortamına saldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Hazal Subaşı’ndan evlilik açıklaması: Seneye belki
Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı