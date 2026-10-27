Sakarya Geyve'de çatı ustası eldivenle yarasa yakalayıp görüntüledi ve doğaya bıraktı

Sakarya Geyve'de çatı ustası eldivenle yarasa yakalayıp görüntüledi ve doğaya bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çatı tadilatı yapan bir usta, eldivenli eliyle yarasa yakaladı. Usta, cep telefonuyla kaydettiği yarasayı inceledikten sonra zarar vermeden doğaya bıraktı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çatı tadilatı yaptığı sırada eldivenli eliyle yarasa yakalayan bir usta, cep telefonuyla kaydettiği yarasayı inceledikten sonra tekrardan doğaya bıraktı.
Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında çalışma yapan çatı ustası, uygulama yaptığı esnada bir yarasayla karşılaştı. Elindeki iş eldiveniyle yarasayı zarar vermeden tutan usta, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde eldivenli elinde tuttuğu yarasayı kameraya gösteren usta, yarasayı bir süre inceledikten sonra yarasayı doğal ortamına saldı.