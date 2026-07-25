Sakarya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya'da yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bastıran kuvvetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent genelinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteorolojik uyarıları dikkate alan vatandaşlar yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan bazı kişiler ise ceketlerini başlarına örterek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı