Sakarya Akyazı'da selde 2 köy evi sulara kapıldı; iddiaya göre evdekiler kurtuldu

Sakarya Akyazı'da selde 2 köy evi sulara kapıldı; iddiaya göre evdekiler kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı Kepekli köyünde sağanak sonrası dere yatağındaki su yükseldi, biri prefabrik biri ahşap 2 köy evi sel sularına kapıldı. İddiaya göre ev sakinleri suya gömülmeden son anda dışarı çıkarak kurtuldu; ahşap evin sürüklenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde biri prefabrik, biri ahşap olmak üzere 2 köy evi sulara kapılarak sürüklendi. İddiaya göre evlerin içerisinde bulunan vatandaşlar son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ahşap yapının sel sularında tekne gibi sürüklendiği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Akyazı ilçesi Kepekli köyünde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle dere yatağındaki su seviyesi yükseldi. Debisi artan suların kıyıyı aşındırması sonucu dere kenarında bulunan biri prefabrik, diğeri ahşap 2 köy evi temelinden koparak sel sularına kapıldı.
Saniyelerle yarışıp son anda çıktılar
Yıkılma tehlikesini fark eden ev sakinlerinin, iddiaya göre yapıların suya gömülmesinden hemen önce son anda dışarı çıkarak muhtemel bir faciadan kurtuldukları öğrenildi.
Evin sürüklenme anı kamerada
Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, prefabrik yapının hemen yanındaki ahşap ve çatılı evin büyük bir gürültüyle yan yatarak sulara gömüldüğü, ardından çatı kısmının su yüzeyinde kalarak akıntıyla birlikte hızla gözden kaybolduğu görüldü.