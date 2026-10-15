Haberler

Sakarya Akyazı'da selde 2 köy evi sulara kapıldı; iddiaya göre evdekiler kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da selde 2 köy evi sulara kapıldı; iddiaya göre evdekiler kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Akyazı Kepekli köyünde sağanak sonrası dere yatağındaki su yükseldi, biri prefabrik biri ahşap 2 köy evi sel sularına kapıldı. İddiaya göre ev sakinleri suya gömülmeden son anda dışarı çıkarak kurtuldu; ahşap evin sürüklenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde biri prefabrik, biri ahşap olmak üzere 2 köy evi sulara kapılarak sürüklendi. İddiaya göre evlerin içerisinde bulunan vatandaşlar son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ahşap yapının sel sularında tekne gibi sürüklendiği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akyazı ilçesi Kepekli köyünde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle dere yatağındaki su seviyesi yükseldi. Debisi artan suların kıyıyı aşındırması sonucu dere kenarında bulunan biri prefabrik, diğeri ahşap 2 köy evi temelinden koparak sel sularına kapıldı.

Saniyelerle yarışıp son anda çıktılar

Yıkılma tehlikesini fark eden ev sakinlerinin, iddiaya göre yapıların suya gömülmesinden hemen önce son anda dışarı çıkarak muhtemel bir faciadan kurtuldukları öğrenildi.

Evin sürüklenme anı kamerada

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, prefabrik yapının hemen yanındaki ahşap ve çatılı evin büyük bir gürültüyle yan yatarak sulara gömüldüğü, ardından çatı kısmının su yüzeyinde kalarak akıntıyla birlikte hızla gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla kurtarıldı

Stüdyoda saatlerce mahsur kalmıştı! Dalgıçlar geldi, kurtarıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor
Kastamonu'da köy imamı ormanda öldürüldü! Başına odunla vuran şüpheli yakalandı

Odun toplarken çıkan tartışma kanlı bitti! Köy imamı öldürüldü
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

Neler oluyor orada? 6-0'lık maçtan daha çok konuşulan görüntü
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu

İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! Bilanço ağır
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı