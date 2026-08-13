Eskişehir'de Çift Sıra Park Caddede Trafiği Kilitleyince Sakinler İsyan Etti

Eskişehir'in yoğun trafik akışının yaşandığı Şair Fuzuli Caddesinde bazı araçların çift sıra halinde park etmesi ulaşımı olumsuz etkilerken, çevre sakinleri kaza riskinden dolayı kendilerini tehlikede hissettiklerini belirtti.

Kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Arifiye Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde sürücülerin kural ihlali yaparak çift park etme alışkanlığı büyük tepki topluyor. Bazı sürücülerin kısa süreli duraklama bahanesiyle, bazılarının ise kalıcı olarak yol kenarına ikinci sıra şeklinde bıraktığı araçlar caddedeki trafik akışını ciddi şekilde tehlikeye düşürüyor. Yolun daralmasına neden olan bu hatalı parklar, hem seyir halindeki diğer sürücülerin geçişini zorlaştırıyor hem de muhtemel bir kaza için zemin hazırlıyor.

Cadde üzerinde sürekli olarak yaşanan bu kargaşadan rahatsız olan çevre sakinleri, hatalı parklar yüzünden günlük yaşantılarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı