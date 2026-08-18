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Ardahan'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Ardahan'da sağanak yağış sonrası etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini düşürdü. Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkiinde görüş mesafesi 10 metreye kadar indi ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, kazaları önlemek için sürücüleri dikkatli ve hız sınırlarına uygun seyretmeleri konusunda uyardı.

Ardahan'da etkili olan sağanak yağışın ardından yoğunlaşan sis, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkiinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini yoğun sise bıraktı. Yağışla birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Olumsuz hava şartlarından en fazla etkilenen güzergahlardan biri Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkiisi oldu. Bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin ciddi ölçüde azalması nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sis nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerden özellikle aşırı hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları ve görüş şartlarına uygun şekilde seyretmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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