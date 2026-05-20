Ayı ve domuz cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kara yolunda koşan ayı ile yiyecek arayan domuz cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaköseler köyünde gece saatlerinde kara yolunda ilerleyen bir ayı, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir süre yol boyunca koşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan ilçe merkezindeki Meşeli Boğaz mevkiinde yiyecek arayan domuz da cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede bir süre dolaşan domuz, sonrasında gözden kayboldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı