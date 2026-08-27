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Bayburt'ta 50 Dekarlık Suni Mera Tesisi Oluşturuldu

Bayburt'ta 50 Dekarlık Suni Mera Tesisi Oluşturuldu
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Bayburt'un Rüştü köyünde 50 dekarlık alanda korunga tohumu ekilerek suni mera tesisi kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finanse edilen proje kapsamında, kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve mera verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Çalışmaya İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, il müdür yardımcısı, köy muhtarı ve teknik personel katıldı.

Bayburt'un Rüştü köyünde 50 dekarlık alanda korunga tohumu ekilerek suni mera tesisi oluşturuldu. Çalışmayla hayvancılıkta kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile yem kaynaklarının geliştirilmesi ve mera alanlarının verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Çalışmaya Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Rüştü köyü Muhtarı Muhammet Kurumahmut ile teknik personel katıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla kentteki mera alanlarının korunması ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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