Rize'de yamaçtan düşen kaya saniye saniye kameraya yansıdı

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Yavuz ve Seslikaya köyleri sınırında meydana gelen heyelan, vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Dev kaya parçasının dere yatağına düşmesi büyük gürültüyle oldu, trafik çalışmaları nedeniyle bir facia önlendi.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yavuz Köyü ile Seslikaya köyü sınırında meydana gelen heyelan anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yamaçtan kopan dev kaya parçasının, Fırtına Deresi'nin Tunca-Zuğem kolundaki dere yatağına düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, büyük bir gürültüyle yuvarlanan kaya kütlesinin dere yatağına indiği ve çevrede toz bulutu oluştuğu görüldü.

Kayanın düştüğü güzergahta o sırada yol çalışması nedeniyle trafiğin kapalı olması, oluşabilecek bir facianın önüne geçti. Heyelan riski nedeniyle Seslikaya ile Yavuz köyünü birbirine bağlayan yoldaki çalışmalara ise tedbir amaçlı ara verildi. - RİZE

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı