Rize'de yamaçtan düşen kaya saniye saniye kameraya yansıdı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yavuz Köyü ile Seslikaya köyü sınırında meydana gelen heyelan anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yamaçtan kopan dev kaya parçasının, Fırtına Deresi'nin Tunca-Zuğem kolundaki dere yatağına düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, büyük bir gürültüyle yuvarlanan kaya kütlesinin dere yatağına indiği ve çevrede toz bulutu oluştuğu görüldü.

Kayanın düştüğü güzergahta o sırada yol çalışması nedeniyle trafiğin kapalı olması, oluşabilecek bir facianın önüne geçti. Heyelan riski nedeniyle Seslikaya ile Yavuz köyünü birbirine bağlayan yoldaki çalışmalara ise tedbir amaçlı ara verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı