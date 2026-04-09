Rize'de yamaçtan düşen kaya saniye saniye kameraya yansıdı
Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Yavuz ve Seslikaya köyleri sınırında meydana gelen heyelan, vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Dev kaya parçasının dere yatağına düşmesi büyük gürültüyle oldu, trafik çalışmaları nedeniyle bir facia önlendi.
Yamaçtan kopan dev kaya parçasının, Fırtına Deresi'nin Tunca-Zuğem kolundaki dere yatağına düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, büyük bir gürültüyle yuvarlanan kaya kütlesinin dere yatağına indiği ve çevrede toz bulutu oluştuğu görüldü.
Kayanın düştüğü güzergahta o sırada yol çalışması nedeniyle trafiğin kapalı olması, oluşabilecek bir facianın önüne geçti. Heyelan riski nedeniyle Seslikaya ile Yavuz köyünü birbirine bağlayan yoldaki çalışmalara ise tedbir amaçlı ara verildi. - RİZE