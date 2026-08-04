Rize'de Boruya Sıkışan Kedi Çay Üreticileri Tarafından Kurtarıldı

Rize'de girdiği borunun içinde mahsur kalan Kedi, çay üreticileri tarafından avuç içi kesme makinesi ile boru kesilerek kurtarıldı.

Olay Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde meydana geldi. Çay hasadı yapan üreticiler, etraftan gelen kedi sesini fark etti. Çay bahçeleri arasından gelen sesi takip eden üreticiler, kedinin toprak altında yer alan borunun içinde sıkıştığını anladılar. 4 günlük uğraşın sonunda avuç içi kesme makinesi yardımıyla boru üzerinde delik açan vatandaşlar, kediyi bulunduğu alandan çıkarmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, görüntülere kedinin kurtarılmasından sonra yaşanan sevinç yansıdı.

Ortaya yürek ısıtan görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı