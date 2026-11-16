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Rize Çayeli'nde 21 Ekim 2024'teki heyelanın ardından yamaçta toprak kayması sürüyor

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Rize Çayeli'nde 21 Ekim 2024'teki heyelanın ardından yamaçta toprak kayması sürüyor
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Rize Çayeli'ne bağlı Derecik köyünde 21 Ekim 2024'te yaşanan heyelanın ardından yamaçtaki toprak hareketi devam ediyor. Yağışlarla nem oranı artan yamaçtan kopan toprak parçaları aşağıya akıyor ve bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde, 21 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı yamaçta zaman zaman toprak akışı sürerken, durum bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açıyor.

Edinilen bilgilere göre, 21 Ekim 2024'de yaşanan heyelanla birlikte zemini yumuşayan ve stabilitesini kaybeden yamaçta toprak kaymaları tamamen durmadı. Özellikle yağışların ardından ve zemindeki nem oranının artmasıyla birlikte yamaçtan kopan toprak parçalarının aşağıya doğru akıyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayarak dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından yamaçtaki toprak kaymaları da devam ediyor. Zaman zaman kayan toprak yöre halkını tedirgin ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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