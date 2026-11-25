Rize Ardeşen'de heyelan nedeniyle Tunca-Bayırcık grup yolu ulaşıma kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü arasındaki grup yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, kısa süre içinde müdahaleye başlanacağı ve çalışmaların ardından yolun trafiğe açılmasının beklendiği bildirildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü arasındaki grup yolu ulaşıma kapandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi ile Bayırcık köyü ulaşımını sağlayan grup yolunda küçük çaplı heyelan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaçtan kopan toprak kütlesinin yolu kapatması sonucu güzergahta ulaşım durdu. İhbar üzerine ilgili ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi. Ulaşıma kapanan Tunca-Bayırcık grup yolunda ekiplerin kısa süre içerisinde müdahaleye başlayacağı ve yürütülecek çalışmaların ardından yolun yeniden trafiğe açılmasının beklendiği bildirildi.