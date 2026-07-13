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Tokat'ta bin 400 rakımdaki gölet ziyaretçilerini ağırlıyor

Tokat'ta bin 400 rakımdaki gölet ziyaretçilerini ağırlıyor
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Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Hasanşeyh Göleti, serin havası, çam ormanları ve doğal güzellikleriyle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Piknik ve doğa yürüyüşü için huzurlu bir ortam sunan gölet, yayla turizmine katkı sağlıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh beldesinde bulunan gölet, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Yayla turizmine elverişli bölgede yer alan Hasanşeyh Göleti, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, su değirmeni ve sosyal yaşam alanlarıyla dört mevsim farklı güzellikler sunuyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde adeta doğal klima etkisi oluşturan serin havası sayesinde çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseveri ağırlayan gölet, piknik yapmak ve doğa yürüyüşü gerçekleştirmek isteyenlere huzurlu bir ortam sağlıyor. Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen gölet, temiz havası ve eşsiz göl manzarasıyla şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, gölet kıyısında piknik yaparken doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra sakin atmosferiyle de dikkat çeken gölet, yayla turizminin gelişmesine katkı sağlayan önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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