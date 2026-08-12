Refahiye Kaymakamı Taşkıran Köy ve Mezraları Ziyaret Etti

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Kaymakam Taşkıran, Gölköy Köyü ve Otluca Mezrası, Söğütlü Köyü ve Orta Memi Yurdu ile Taşlıca, Koçu, Mirzaoğlu ve Kardeşler mezraları ile Tepeköy ve Çukurçimen köylerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde muhtarlardan köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Taşkıran, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

Köy ve mezraların ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı