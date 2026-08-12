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Refahiye Kaymakamı Taşkıran Köy ve Mezraları Ziyaret Etti

Refahiye Kaymakamı Taşkıran Köy ve Mezraları Ziyaret Etti
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Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Gölköy, Söğütlü, Tepeköy ve Çukurçimen köyleri ile çeşitli mezralarda incelemelerde bulunan Taşkıran, muhtarlardan bilgi alarak beklentileri not etti. İhtiyaçların karşılanması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların süreceği belirtildi.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Kaymakam Taşkıran, Gölköy Köyü ve Otluca Mezrası, Söğütlü Köyü ve Orta Memi Yurdu ile Taşlıca, Koçu, Mirzaoğlu ve Kardeşler mezraları ile Tepeköy ve Çukurçimen köylerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde muhtarlardan köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Taşkıran, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

Köy ve mezraların ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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