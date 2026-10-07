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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Kalkancı köyü sakinlerinin taleplerini dinledi

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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Kalkancı köyü sakinlerinin taleplerini dinledi
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Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Merkez Kalkancı köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Taşkıran, taleplerin değerlendirilmesi için ilgili birimlerle çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Merkez Kalkancı köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Taşkıran, köyün genel durumu hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle görüş alışverişinde bulunan Taşkıran, vatandaşların ilettiği konuları dinleyerek taleplerin değerlendirilmesi konusunda ilgili birimlerle çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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