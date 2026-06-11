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Tunceli'de haziran ortasında karla mücadele sürüyor

Tunceli'de haziran ortasında karla mücadele sürüyor
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Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar köyü Yolcular yaylası yolunda, haziran ayına girilmesine rağmen yüksek rakımlarda etkili olan kar nedeniyle ekipler ulaşımı açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinin yüksel rakımlarında haziran ayında olunmasına rağmen karla mücadele sürüyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar köyü Yolcular yaylası yolunda ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Haziran ayına girilmesine rağmen yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren kar, ulaşım çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen sahada görev yapan ekipler, Yolcular yaylası yolunun ulaşıma açılması ve vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kar örtüsünün yer yer yoğun şekilde bulunduğu bölgelerde iş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında yol güzergahındaki engeller kaldırılıyor.

Haziran ayında karla mücadele görüntülerinin yaşandığı bölgede, ekiplerin emek ve gayretiyle yolun en kısa sürede tamamen ulaşıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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