Porsuk Çayı kahverengiye döndü

Eskişehir'in simge noktalarından Porsuk Çayı, son günlerde etkili olan yağışların ardından kahverengiye bürünürken, şehri ziyarete gelen turistler karşılaştıkları manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Eskişehir'in en önemli turistik noktalarından biri olan Porsuk Çayı'nın yüzeyi, geçtiğimiz günlerden itibaren bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından kahverengiye büründü. Fotoğraflarda gördükleri yeşil Porsuk Çayı manzarası yerine çamurlu bir görüntüyle karşılaşan şehir dışından gelen turistler, ortaya çıkan manzara sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Porsuk Çayı'nın kahverengi hali dron ile görüntülendi.

"Ben böyle bir şey beklemiyordum"

Manisa'dan Eskişehir'i gezmeye gelen ve Porsuk Çayı'nın son halini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Zuhal Akdağ, "Görünce üzüldüm tabii yani ben böyle bir şey beklemiyordum. Gelir gelmez kokuyu almadım ama biraz hafiften var. Görüntüden de belli zaten. Üzücü, çok üzücü. Buranın daha güzel lanse edilmesi lazım ve daha güzel aktarılması lazım. Buranın bir an evvel toparlanması lazım" dedi. - ESKİŞEHİR

