Polatlı'da yol kenarına atılan soğanlar tepkiye neden oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde boş bir araziye dökülen tonlarca soğan tepki çekti.

Polatlı ilçesinde henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye tonlarca soğan döküldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, çürümeye terk edilen soğanların çevre kirliliğine yol açtığı görüldü. Hem israfa hem de kötü kokuya neden olan duruma vatandaşlar tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı