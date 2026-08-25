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Erzincan'da Yüzyıllık Gelenek: Buz Mağaralarında Peynir Muhafazası

Erzincan'da Yüzyıllık Gelenek: Buz Mağaralarında Peynir Muhafazası
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Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini yüzyıllardır doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini yüzyıllardır doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor.

Erzincan'a yaklaşık 61 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan buz mağaraları, geçmişten günümüze peynirlerin bozulmadan saklanması amacıyla kullanılıyor.

Köylüler, mayıs ayında hazırladıkları peynirleri çuvallara koyarak mağaraya getiriyor. Doğal serinliği sayesinde peynirlerin ekim ayına kadar muhafaza edildiği mağaralar, kışlık peynirlerin saklandığı geleneksel bir depo görevi görüyor.

Köy sakinleri, çevre köylerden de peynir getirilen mağaralarda 20 tondan fazla peynirin muhafaza edildiğini belirtiyor.

Buz mağaralarının yüzyıllardır kullanıldığını ifade eden köylüler, geçmişte ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle vatandaşların peynirlerini mağaraya katırlarla taşıdığını anlattı.

Mağarada bekletilen peynirlerin kendine özgü bir lezzet kazandığını belirten köylüler, doğal yöntemle muhafaza edilen peynirlerin özellikle kış aylarında tüketildiğini söyledi.

Köylüler, buz mağaralarının yalnızca peynirlerin muhafaza edildiği bir alan olmadığını, geçmişte çevre köylerden gelen vatandaşların buluştuğu ve köy ürünlerinin satıldığı önemli bir nokta olduğunu da aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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