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Pervari’de bal üretim alanında denetim

Pervari’de bal üretim alanında denetim
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Siirt’in Pervari ilçesinde, Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifi tarafından faaliyet yürütülen izole bölgede bal kontrolü ve denetim gerçekleştirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde, Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifi tarafından faaliyet yürütülen izole bölgede bal kontrolü ve denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında kooperatif üyeleri, Pervari Kaymakamı Ali Bozkaya'yı ağırladı. Kooperatif tarafından yapılan açıklamada, denetim ve desteklerinden dolayı Kaymakam Bozkaya'ya teşekkür edilerek, kaliteli, güvenilir ve doğal üretim için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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