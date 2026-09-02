Haberler

Patnos'ta Emekli Müteahhit Ada Çayı ile Alternatif Tarımda İddialı

Patnos'ta Emekli Müteahhit Ada Çayı ile Alternatif Tarımda İddialı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde emekli müteahhit Kasım Aslan, 30 dönümlük arazisinde ada çayı yetiştiriciliğine başladı. Denizli'den getirilen fidelerin verimli geliştiğini belirten Aslan, ilk hasadın yaklaşık bir ay sonra yapılacağını söyledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticiye teknik destek sağlarken, Müdür Faruk Taşdemir başarılı sonuçlar halinde çalışmayı projeye dönüştürüp ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yürekveren köyünde yaşayan emekli müteahhit Kasım Aslan, memleketine dönerek 30 dönümlük arazisinde başladığı ada çayı yetiştiriciliğinde önemli bir aşamaya ulaştı. Bölgede alternatif tarımı yaygınlaştırmayı hedefleyen Aslan, Denizli'den getirdiği fidelerin gelişim sürecinin oldukça verimli ilerlediğini ve bitkilerin yaklaşık bir ay sonra ilk hasada hazır hale geleceğini belirtti.

Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gelişim aşamasındaki ada çayı tarlasında incelemelerde bulunarak üreticiye teknik destek sağladı. İlçe Müdürü Faruk Taşdemir, yaklaşan hasat dönemine kadar süreci yakından takip edeceklerini vurgulayarak, elde edilecek olumlu sonuçlar doğrultusunda bu çalışmayı projeye dönüştürüp ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç ölüm! 28 yaşındaki fenomen kaçırıldı, ağaca bağlanıp yakıldı

Korkunç ölüm! 28 yaşındaki fenomen kaçırıldı, ağaca bağlanıp yakıldı
Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü

Aldığı haber sonrası aracına koşup sökmeye başladı
ABD'yi ayağa kaldıran saldırgan! Cinayetten önce yaptıkları kan dondurdu

Saatler sonra yapacaklarından kimsenin haberi yoktu! Ülke ayakta
ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

Daha dün fiyatlar artmıştı! Eskisine alışmadan yeni zam göründü
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! 10 dakikada şov yaptı
Damada pozu anlatamadı, gelinin yanına geçip kendisi gösterdi

Görüntüyü izleyenler şaştı kaldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler

33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler