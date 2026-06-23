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Göleti el birliğiyle temizlediler

Göleti el birliğiyle temizlediler
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinin ardından gölette oluşan kirlilik, doğasever ve balıkçı vatandaşların el birliğiyle temizlenerek gölet eski doğal görünümüne kavuştu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinin ardından gölette oluşan kirlilik duyarlı vatandaşların el birliğiyle ortadan kaldırıldı.

Geçtiğimiz aylarda Bayat ilçesi yönünden gelen kuvvetli sel suları Özburun Göleti'ne tonlarca atık taşıdı. Selin getirdiği tahta parçaları, plastik şişeler ve evsel atıklar, gölet yüzeyinde hem çevre kirliliğine yol açmış hem de kötü bir görüntü oluşturmuştu. Doğal yaşamı ve göletteki ekosistemi tehdit eden bu duruma, bölge halkı sessiz kalmadı.

Hafta sonu hem vakit geçirmek hem de balık tutmak için Özburun Göleti'ne giden doğasever ve balıkçı vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında hemen organize oldu. Yanlarında getirdikleri imkanlarla temizlik çalışması başlatan duyarlı vatandaşlar, su yüzeyindeki ve kıyı şeridindeki plastik parçalarını, tahta kalıntılarını ve pislikleri tek tek topladı.

Kısa sürede imece usulüyle gerçekleştirilen temizlik çalışmasının ardından, Özburun Göleti yeniden eski temiz ve doğal görünümüne kavuştu. Çevredeki diğer vatandaşlar da bu örnek davranışı sergileyen balıkçılara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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