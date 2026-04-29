Özalp'te sürüye saldırmak için fırsat kollayan kurtlar görüntülendi

Özalp'te sürüye saldırmak için fırsat kollayan kurtlar görüntülendi
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi kırsalında sürüye saldırmak için fırsat kollayan kurtlar görüntülendi.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi kırsalında sürüye saldırmak için fırsat kollayan kurtlar görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepedam Mahallesi kırsalında meydana geldi. Merada hayvanlarını otlatan bir vatandaş, iki kurdun sürüye yaklaştığını fark ederek cep telefonu ile o anları kaydetti. Görüntülerde kurtların bir süre çevreyi gözlemlediği, ardından sürüye yaklaşmaya çalıştığı dikkat çekti. Bölge sakinleri, son zamanlarda kurtların sık sık yerleşim alanlarına ve meralara kadar indiğini belirterek endişelerini dile getirdi. Özellikle kış aylarının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının, bahar aylarında daha fazla görülmeye başlandığını ifade eden vatandaşlar, sürüler için ciddi bir tehdit oluştuğunu söyledi.

Mahalle halkı, yetkililerden önlem alınmasını talep ederek, hem hayvan kayıplarının önüne geçilmesini hem de insanların güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Sürü sahipleri ise özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olduklarını, ancak gündüz vakti bu tür olayların yaşanmasının tedirginliklerini artırdığını dile getirdi.

Olayla ilgili herhangi bir hayvan kaybı yaşanmazken, kurtların bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
