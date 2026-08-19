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Otlukbeli'nde Biçerdöver Denetimleri Sürüyor

Otlukbeli'nde Biçerdöver Denetimleri Sürüyor
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde hububat hasadı devam ederken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Üreticilerin emeğinin korunması ve hasat kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, biçerdöverlerin çalışma koşulları ve hasat işlemleri sahada kontrol ediliyor. Hasat sezonu boyunca denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde hububat hasadı devam ederken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Üreticilerin bir yıllık emeğinin kayba dönüşmemesi ve hasadın sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, biçerdöverlerin çalışma koşulları ve hasat işlemleri sahada kontrol ediliyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerle, hasat sırasında meydana gelebilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi, çiftçilerin emeğinin korunması ve verimli bir hasat sezonu geçirilmesi hedefleniyor.

Otlukbeli'nde hububat hasat sezonu boyunca biçerdöver denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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