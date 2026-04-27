Osmaniye'de yağış bereketi: Dereler doldu, yüzler güldü

Osmaniye'de yağış bereketi: Dereler doldu, yüzler güldü
Osmaniye'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Ceyhan Nehri'nin debisi yükseldi.

Osmaniye'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Ceyhan Nehri'nin debisi yükseldi. Artan su seviyesi nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Cevdetiye Regülatörü'nün kapakları yer yer açılarak kontrollü su tahliyesi gerçekleştirildi.

Osmaniye'de sonbahar ve kış aylarında etkisini artıran yoğun yağışlar, dere ve çayların debisinde de gözle görülür artışa neden oldu. Yetkililer, su seviyesinin kontrollü şekilde düşürülmesi amacıyla regülatör üzerinden tahliyelerin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan, geçtiğimiz yıla oranla yağış miktarındaki artışın özellikle tarımsal üretim açısından olumlu karşılandığı öğrenildi. Vatandaşlar, artan yağışların hem barajlar hem de yer altı su kaynakları açısından sevindirici olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl bölgede pek yağış olmadığını ve kuraklık yaşandığını söyleyen vatandaşlar, bu yıl etkili olan yağışlardan memnun olduklarını dile getirerek, bol yağışların özellikle tarım ve su kaynakları açısından sevindirici olduğunu ifade etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
