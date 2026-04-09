Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. bazı bölgelerde ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanırken, ekipler olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, yağışın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
