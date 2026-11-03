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Osmaniye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki Türk semenderi görüntülendi

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Osmaniye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki Türk semenderi görüntülendi Haber Videosunu İzle
Osmaniye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki Türk semenderi görüntülendi
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Türk semenderi, sonbahar yağışlarının ardından ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Türk semenderi, sonbahar yağışlarının ardından ortaya çıktı.

Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Türk semenderi görüldü. Sonbaharın gelmesiyle birlikte havaların serinlemesi ve yağışların etkili olması sonucu doğal yaşam alanında ortaya çıkan semender, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çekti. Nadir görülen semenderin bölgede görüntülenmesi, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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