Osmaniye Olukbaşı Yaylası'nda 225 usulsüz yapının yıkımına başlandı

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde bulunan Olukbaşı Yaylası'nda hukuka aykırı olduğu tespit edilen 225 yapının yıkımına başlandı.

Osmaniye Olukbaşı Yaylası Geyikdüzü mevkisinde işletmelere verilen izinlerin dışına çıkılarak inşa edildiği belirlenen 225 kaçak yapının kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede. Yıkım öncesinde evlerini boşaltan vatandaşlara Orman İşletme Müdürlüğü personeli destek verirken, çalışmaların etaplar halinde sürdürüleceği öğrenildi. Yetkililer, yıkımı gerçekleştirilen alanların yeniden ağaçlandırılarak doğal yapısına kavuşturulacağını belirtti.

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulunan 225 yapının yapılan resmi incelemeler sonucunda hukuka aykırı olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, orman alanlarının korunmasına yönelik mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi.

Vali Serdengeçti, "Ormanlarımız, milletimizin ortak emanetidir"

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri çevresinde yürütülen süreç; orman alanlarının korunması, kamu yararı, can güvenliği ve hukukun gereği çerçevesinde ilerlemektedir.

Valiliğimiz; ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, sürecin sükünetle, güvenlik içinde ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Vatandaşlarımızdan beklentimiz; resmi açıklamalar dışında dolaşıma sokulan iddialara itibar etmemeleri, sağduyuyu muhafaza etmeleri ve kamu görevlilerinin çalışmalarını engelleyici davranışlardan uzak durmalarıdır.

Ormanlarımız, milletimizin ortak emanetidir. Bu emanete zarar verebilecek her türlü fiil; orman yangınına sebebiyet verebilecek girişimler, kamu görevlilerine mukavemet, yasa dışı eylem ve taşkınlık dahil olmak üzere, hukuk çerçevesinde değerlendirilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı