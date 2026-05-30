Karacaları görünce büyük sevinç yaşadı: O anlar kamerada

Çorum'un Osmancık ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatan İsmail Özüdoğru, sürüsünün arasına giren karacaları cep telefonuyla görüntüledi. Özüdoğru, karacaların korunması çağrısı yaptı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde sürüsünün arasına giren karacaları gören vatandaş büyük heyecan yaşadı. Vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Çorum'un Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesi'nde İsmail Özüdoğru, Çaldağ yaylalarında küçükbaş hayvanlarını otlatırken sürünün içine karacalar girdi. Küçükbaş hayvanların panik yaşaması üzerine karacaları fark eden İsmail Özüdoğru, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde karacaların koşarak uzaklaştığı sırada Özüdoğru'nun heyecanla seslendiği görülüyor.

O anları anlatan Özüdoğru, karacaların korunması için vatandaşlara seslenerek, "Karaca popülasyonu bölgemizde arttı. Küçükbaş hayvanlarım bir anda ürktü, kurt geldi sandım. Baktığımda karacayı gördüm. Sanırım bir şeyden korktu, hayvanların içerisine sığındı. Bu karacaları avlayanlar varmış, duyunca çok üzülüyorum. Böyle hayvanları burada görmek çok güzel bir şey. 7-8 sene öncesine kadar hiç karaca olmazdı. Bunları koruyalım. Ben elimden geldiği kadar koruyorum, bu hayvanlar çoğalsın" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
