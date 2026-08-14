Haberler

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Erzincan'da Görüntülendi

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Erzincan'da Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan ve 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kamerayla kayıt altına alındı. Kayalık alana doğru ilerleyen vaşak, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! Sıralamaya abi-kardeş damga vurdu
'15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı' iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak

15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı
Çay içmeye giden ASKİ ekiplerinin vidanjörü yandı, mahalleli canını zor kurtardı

Belediye ekipleri çay içmeye gitti, mahalleli canını zor kurtardı
Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı

CHP milletvekilini tekme tokat döven şüpheliler hakkında yeni karar
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı