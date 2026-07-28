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Çankırı'da fotokapanlar nesli tükenme tehlikesindeki vaşakları görüntüledi

Çankırı'da fotokapanlar nesli tükenme tehlikesindeki vaşakları görüntüledi
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Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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