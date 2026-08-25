Haberler

Çankırı'da Fotokapan Yaban Hayatını Görüntüledi: Ayının Doğal Yaşamı Kamerada

Çankırı'da Fotokapan Yaban Hayatını Görüntüledi: Ayının Doğal Yaşamı Kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler, ayının doğadaki yaşamına dair önemli bir kayıt oluşturdu.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayıyı görüntülendi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti