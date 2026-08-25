Çankırı'da Fotokapan Yaban Hayatını Görüntüledi: Ayının Doğal Yaşamı Kamerada
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler, ayının doğadaki yaşamına dair önemli bir kayıt oluşturdu.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayıyı görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı