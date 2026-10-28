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Orhun Gençlik Kulübü, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde EBYÜ'de bayrak yürüyüşü yaptı.

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Orhun Gençlik Kulübü, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde EBYÜ'de bayrak yürüyüşü yaptı.
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Erzincan Ülkü Ocakları Üniversite Biriminin idaresindeki Orhun Gençlik Kulübü, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde EBYÜ kampüsünde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Etkinlik, katılımcıların kampüs içinde bayrak taşıdığı yürüyüşle sona erdi.

Erzincan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Üniversite Biriminin idaresindeki Orhun Gençlik Kulübü tarafından, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsünde Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, Türk bayrakları taşıyarak kampüs içerisinde yürüdü.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlik, kampüste bayraklarla yapılan yürüyüşün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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