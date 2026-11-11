Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1500 fidan toprakla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1500 fidan toprakla buluştu Haber Videosunu İzle
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1500 fidan toprakla buluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Altınordu ilçesindeki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi yerleşkesinde fidan dikim töreni düzenlendi. İl genelinde 1500 fidan toprakla buluşurken Vali Muammer Erol huzurevi sakinleri ve öğrencilerle ilgilendi.

Ordu'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim töreni düzenlendi.

Fidan dikim töreni, Altınordu ilçesinde bulunan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, programda yaptığı konuşmada, bugünün toprağa sadece bir fidan değil, yarınlara umut, geleceğe nefes ve yeşil bir vatan bırakacakları çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Ormanların korunması ve geliştirilmesinin asli görevleri olduğunu vurgulayan Uzundal, "Bugün burada geleceğe nefes, dünyaya barış olmak üzere bir aradayız. Şayet 'yarınlar nefessiz kalmasın' diyorsak, işe bugünden bir fidan dikerek başlamalı, yarının son günümüz olacağı bilsek bile yine bir fidan dikme gayreti içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

Programda Vali Muammer Erol, huzurevi sakinleri ve öğrencilerle yakından ilgilendi. İl genelinde ıhlamur, erik, incir, kuşburnu, ortanca, kartopu ve servi olmak üzere bin 500 fidan toprakla buluşturulurken, program sonunda çocuklara hediye ve yiyecek ikramı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı56

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an28

Tartışma yaratan kare!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

İyi insanlar hala var dedirten hikaye!

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia27

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin en çekici kadınıydı! Şimdiki haliyle tanımak imkansız
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu

Ve büyük aşk bitti!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın COP31'deki özgüvenli yürüyüşü dikkat çekti

Yürüyüşünü gören herkes aynı yorumu yaptı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır

Okul saldırısında 38 dakikalık sır! Yeni detaylar kan donduran cinsten
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Zirvede sesinin titrediği anlar: Bu acizliktir, vicdansızlıktır