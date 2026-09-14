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Ordu’da sıcak asfalt çalışmaları

Ordu’da sıcak asfalt çalışmaları
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Ordu’da sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarıyla, Kabadüz ve Ulubey yönlerinden şehir merkezine, otogar ve çevre yoluna ulaşım sağlayan alternatif güzergahların ulaşım konforu artırılıyor.

Ordu'da sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarıyla, Kabadüz ve Ulubey yönlerinden şehir merkezine, otogar ve çevre yoluna ulaşım sağlayan alternatif güzergahların ulaşım konforu artırılıyor.

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi Akgül Küme Evler yolunda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasıyla Kabadüz ve Ulubey yönlerinden şehir merkezine, otogar ve çevre yoluna ulaşım sağlayan alternatif güzergahın ulaşım konforu artırıldı. Civil Deresi kenarından ilerleyen yol Hatipli, Yıldızlı, Alembey ve Bayadı Mahalleleri ile Kurul Kalesi'ne ulaşım sağlarken, bu bölgeleri şehir merkezi, otogar ve çevre yoluna bağlıyor. Kabadüz, Ulubey ve üst ilçelerden gelen araçların da kullandığı güzergah, özellikle ağır tonajlı araçlar için alternatif ulaşım imkanı sunuyor.

Samsun ve Giresun istikametinden gelerek Ulubey yönüne ilerleyen ağır tonajlı araçların, şehir merkezindeki rampalı güzergahlar yerine bu yolu kullanmasıyla kent merkezindeki trafik yükünün azaltılmasına katkı da sağlanıyor. Sıcak asfalt çalışmasıyla yolun ulaşım konforu ve güvenliği artırılırken, ana ulaşım akslarındaki araç yoğunluğunun da rahatlatılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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