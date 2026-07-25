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Ordu’da denize girmek 2 gün yasaklandı

Ordu’da denize girmek 2 gün yasaklandı
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Ordu Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 25-26 Temmuz tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Ordu Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 25-26 Temmuz tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 25-26 Temmuz tarihlerinde Ordu kıyılarında yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan alınan karara uymaları istenirken, can kaybı ve olumsuzlukların yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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