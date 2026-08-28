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Ordu’da 3 gün denize girmek yasaklandı

Ordu’da 3 gün denize girmek yasaklandı
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Ordu’da yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek 3 gün yasaklandı.

Ordu'da yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek 3 gün yasaklandı.

Ordu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, 29-30-31 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceğinin tahmin edildiği bildirildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan meteorolojik veriler doğrultusunda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi günleri il genelinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Yetkililer, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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