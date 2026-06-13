Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Tunceli'de koca engerek yılanı görüntülendi

Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek yılanı Tunceli'de görüntülendi.

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen ve boyu bir metreyi aşan koca engerek, Tunceli'nin Sütlüce köyünde doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı