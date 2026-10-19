Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Oltu'nun Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, Oltu taşını andırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oltu'nun Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, Oltu taşını andırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Oltu'ya bağlı Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, alışılmadık rengiyle ilgi uyandırıyor. Oltu taşının kendine özgü siyah rengini hatırlatan mısır, görenlerin dikkatini çekiyor.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, sıra dışı rengiyle dikkat çekiyor. Oltu taşının kendine özgü siyah rengini andıran mısır, görenlerin ilgisini çekiyor.

Oltu taşıyla özdeşleşen ilçede yetişen siyah mısır, rengiyle dikkat çekerken, bölgenin doğal güzellikleri arasında yerini alıyor. Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen mısırın siyah görünümü, Oltu'nun simgelerinden olan siyah taşını hatırlatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Mersin'de kiracılı daire alan ev sahibi 2 yıldır evine giremiyor! Dava reddedildi, 41 bin TL vekalet ücreti çıktı

Evine 2 yıldır giremiyor! Kira yerine bir de 41 bin TL ödeyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Kylie Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Oscar'a aday gösterilen oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Tom Hanks’le oynadı, filmden 65 bin dolar kazandı; eski işine döndü
İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı