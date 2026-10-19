Oltu'nun Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, Oltu taşını andırıyor

Oltu'nun Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, Oltu taşını andırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Oltu'ya bağlı Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, alışılmadık rengiyle ilgi uyandırıyor. Oltu taşının kendine özgü siyah rengini hatırlatan mısır, görenlerin dikkatini çekiyor.
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, sıra dışı rengiyle dikkat çekiyor. Oltu taşının kendine özgü siyah rengini andıran mısır, görenlerin ilgisini çekiyor.
Oltu taşıyla özdeşleşen ilçede yetişen siyah mısır, rengiyle dikkat çekerken, bölgenin doğal güzellikleri arasında yerini alıyor. Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen mısırın siyah görünümü, Oltu'nun simgelerinden olan siyah taşını hatırlatıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı