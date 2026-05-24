Oltu'da baykuş kelebeği görüntülendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir vatandaş, bahçesinde daha önce hiç görmediği büyüklükte bir kelebek fark etti. Kanatlarındaki göz desenleriyle dikkat çeken kelebeğin, genellikle Orta ve Güney Amerika'da yaşayan 'Baykuş kelebeği' olduğu değerlendiriliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşın bahçesinde gördüğü dev kelebek şaşkınlık ve heyecan oluşturdu.

Oltu'nun Halitpaşa Mahallesi'nde bahar temizliği yapan Yılmaz Özden, daha önce hiç görmediği büyüklükte bir kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bahçesinde çalıştığı sırada kabalak yaprağı üzerindeki büyük kelebeğin dikkatini çektiğini belirten Özden, ilk kez böyle bir türle karşılaştığını söyledi. Özden, "Çiftliğimde bahçemde çalışırken bir şey dikkatimi çekti. Yaklaştığımda kocaman bir kelebek olduğunu gördüm. Kanatlarında gözleri andıran şekiller, uçlarında ise rengarenk motifler vardı. İlk defa böyle bir kelebek gördüm" dedi.

Görüntülenen kelebeğin, halk arasında "Baykuş kelebeği" olarak bilinen Caligo cinsine ait türlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle dikkat çeken bu kelebekler, genellikle Meksika, Orta ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
