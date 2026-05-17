Erzurum'da boz ayı Oltu Çayı'nda telef oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Oltu Çayı'nı geçmeye çalışan erkek boz ayı, HES barajı sularında boğuldu. Cansız bedeni Gökçedere Mahallesi'ndeki sulama bendinde bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Oltu Çayı'nı geçmeye çalıştığı tahmin edilen erkek boz ayı, Kesik Köprü mevkiindeki HES barajı sularında boğularak telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, suya kapılan ayının cansız bedeni akıntıyla sürüklenerek Gökçedere Mahallesi'ndeki arazi sulama bendine kadar ulaştı. Burada takılı kalan ayının, uzun süre suyun içinde sürüklenmesine bağlı olarak tüylerinin büyük bölümünün sürtünme nedeniyle döküldüğü görüldü.

Gökçedere Mahallesi sakinlerinden Yusuf Altun, tarlasına su vermek için sulama bendine geldiğinde ayıyı fark ettiğini belirtti. Olayın ardından bölgede inceleme yapılması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
