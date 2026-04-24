Nisan ayında çöp poşetiyle kaydılar, o anları kayda aldılar

Sivas'ın Suşehri ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Suşehri Dağcılık Kulübü (SUDAK), farklı kulüplerle bir araya gelerek Kösedağ'da dağcılık etkinliği gerçekleştirdi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte dağcılar, klasik kayak merkezlerinde yüksek maliyetlere ulaşan ekipmanlar yerine dikkat çekici bir tercihte bulundu. Katılımcılar, sembolik bir gönderme yaparak çöp poşetleriyle kaymayı tercih etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı