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Niğde Valiliği ; 24 Kasım Salı günü il genelinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine dayanan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği sağanak yağışın saat 21.00'a kadar süreceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Valilik; kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı