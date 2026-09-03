Niğde Bor'da 2026 Şap Aşısı Kampanyası: Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama ve Küpeleme Başladı

Niğde'nin Bor ilçesinde, 2026 Yılı Sonbahar Şap Aşısı Kampanyası kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları başlatıldı.

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından Obruk köyünde yürütülen çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulandı. Buzağı ve danaların ise küpeleme işlemleri ile brusella aşılamaları gerçekleştirildi.

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Obruk köyündeki çalışmaları ziyaret ederek faaliyetleri yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalarla ilgili saha personelinden bilgi alan Kahraman, üreticilerle de bir araya gelerek sağlıklı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu. Hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önlenmesi ve üreticilerin emeklerinin güvence altına alınması amacıyla çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı