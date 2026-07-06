Haberler

Şanlıurfa'da nesli tehdit altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu

Şanlıurfa'da nesli tehdit altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu. Yüksek sıcaklıkların ölüme neden olabileceği değerlendiriliyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ölü bulundu.

Karaköprü ilçesi Akziyaret Mahallesi'nde ağaçlarda aşılama çalışması yapan bir işçi, boş arazide hareketsiz halde yatan çizgili sırtlanı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde sırtlanın ölümünde son günlerde etkisini artıran yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmuş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak

Bu hatayı yapan yandı! Ehliyeti geçici değil kalıcı iptal edilecek
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım