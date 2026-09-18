Nesli tükenme tehlikesi bulunan Altınotu sahada incelendi

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Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliğini ve Doğal Mirasını korumak adına Aydın ili Biyoçeşitlilik Envanter İzleme Projesi kapsamında; Söke Samson Dağları'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Kadim Altınotu (Helichrysum heywoodianum) için saha incelemesi gerçekleştirildi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü teknik personelleri ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yelda Emek tarafından yapılan çalışmada, bu özel bitkinin doğada yalnızca 100 birey civarında kaldığı tahmin ediliyor.

Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle; bitkinin neslinin tükenme nedenleri araştırılacak, laboratuvarda tohumdan üretim çalışmaları başlatılacak.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğal zenginliklerimizi korumak ve yarınlara aktarmak için kararlılıkla çalışıyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı