Erzincan Ekşisu Sazlığı'nda allı turnalar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi. Yavru turnanın ailesiyle birlikte görülmesi, bölgedeki sağlıklı ekosistemin göstergesi olarak değerlendirildi. Yetkililer, turnaların kış döneminde de Doğu Anadolu'da konakladığını tespit etti.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve türkülere ilham kaynağı olan allı turnalar, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme" çalışmaları kapsamında, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahasında turna türleri izlemeye alındı.

Doğal yaşam alanında ailesiyle görüntülenen yavru turnanın, bölgedeki sağlıklı ekosistemin göstergelerinden biri olduğu belirtildi.

Yetkililerce yapılan araştırmalarda, göçmen kuş türlerinden olan allı turnaların yalnızca yaz aylarında değil, kış döneminde de Doğu Anadolu Bölgesi'nde konakladıkları tespit edildi.

Görevliler tarafından gerçekleştirilen halkalama çalışmalarıyla turnaların göç, üreme ve kışlama alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda turnaların yanı sıra angut, karabatak ve çeşitli kuş türlerinin de yaşamını sürdürdüğü kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
